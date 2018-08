PALERMO - Un palermitano di 32 anni, alla guida di una Fiat 500X nuova di zecca, ha colpito in pieno un'auto della Polstrada che stava rilevando un incidente sulla Palermo-Catania, nei pressi dell'area di servizio Caracoli. Il giovane, che aveva trascorso la serata a Cefalù, è risultato ubriaco ai controlli dell'alcoltest con un valore di 2,04 grammi litro, il limite è 0,50. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, elevata una maxi multa e ritirata la patente. (ANSA).