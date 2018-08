PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) - Danneggiata, forse con una pietra, la foto sulla tomba del padre del sindaco di Porto Empedocle (Ag) Ida Carmina. Il sindaco ha formalizzato una denuncia contro ignoti al commissariato di polizia e che ha sentito il prefetto di Agrigento Dario Caputo e il procuratore capo Luigi Patronaggio. Non è la prima volta che il sindaco Ida Carmina, del movimento Cinque Stelle, subisce intimidazioni. All'inizio dello scorso maggio, davanti al cancello della sua abitazione estiva di contrada Scavuzzo, ritrovò una testa di mucca mozzata, in avanzato stato di decomposizione."Ho fatto una denuncia contro ignoti, in via precauzionale, - ha detto Ida Carmina - . Pare strano che questo danneggiamento sia avvenuto proprio sulla foto di mio padre che è in una tomba di famiglia. Tutte queste casualità stanno cominciando a diventare un po' troppe". (ANSA)