Alla fine mi hanno chiesto dei soldi in contanti". Una tentata truffa che si sarebbe svolta sul pianerottolo di casa: a finire nel mirino un pensionato di 73 anni che abita da solo, in via XX Settembre a Palermo, l'ennesimo nel capoluogo siciliano ad aver rischiato di essere raggirato. Ad entrare in azione falsi agenti delle compagnie elettriche che nelle ultime settimane sono stati segnalati nella zona residenziale della città."La scorsa settimana hanno citofonato praticamente a tutti - racconta chi abita in via Nicolò Garzilli - abbiamo quindi detto che stavamo per chiamare le forze dell'ordine e loro si sono dati alla fuga. Se non avessero avuto nulla da temere non sarebbero andati via". Eppure qualcuno è già finito in trappola. Un uomo alto circa un metro e ottanta, dai capelli biondi, che indossava una camicia bianca e dei pantaloni neri, è infatti riuscito a scappare con trecento euro."Purtroppo - aggiunge Francesco Romeo, commerciante della zona - questa gente non ha pietà di nessuno. Sono venuti anche qui in negozio, ma hanno subito capito che non avrebbero ottenuto nulla. Si presentano facendo il nome di un'azienda familiare, si basano soprattutto sulla falsa sottoscrizione di contratti all'insaputa del cliente, costretto subito dopo a sborsare dei soldi "cash". Lo so perché una mia parente è stata truffata con questo escamotage, purtroppo".Spesso, gli anziani vengono inoltre indotti ad anticipare una somma di denaro. Ma sia le associazioni dei consumatori che le forze dell'ordine hanno già diffuso un nuovo vademecum per difendersi e riconoscere in tempo utile chi mette in atto il raggiro.a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità., gli enti affiggono avvisi nel palazzo.da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi., non aprite per nessun motivo.manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.non esitate a chiamare le forze dell'ordine.Per evitare ogni dubbio, il cliente può chiamare il numero verde 800.900.860 e verificare che l'agente lavori davvero per noi. E' l'unico modo per avere risposte certe e velocemente".