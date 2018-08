che ha come primo firmatario Michele Catanzaro e che è stato sottoscritto da tutti i deputati democratici. La norma fa divieto a una serie di categorie di utilizzare contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti. Destinatari della restrizione sarebbero tra gli altri i gestori di mense di enti pubblici e privati, agli ospedali, agli uffici pubblici e privati, alle aziende e agli istituti scolastici. Ma progressivamente il divieto si estenderebbe a tutti i residenti, con la previsione di sanzioni per i trasgressori.. La mia proposta impegna il Governo, tra le altre cose, a vietare l’uso delle stoviglie non biodegradabili o compostabili in mense e manifestazioni pubbliche”, commenta Michele Catanzaro, deputato regionale del Pd.. Il testo parte dalla considerazione degli “allarmanti dati circa l’inquinamento dei mari a causa della plastica e sulle devastanti conseguenze sull’ecosistema marino”. Per questo, l'ordine del giorno impegna il governo “ad adottare urgenti provvedimenti per il divieto di utilizzo e vendita di contenitori monouso (stoviglie, posate, cannucce, ecc.) in plastica non riciclabile nel territorio dei Parchi e Riserve naturali della Regione, prevedendo altresì apposita segnaletica e rafforzando la vigilanza”., Legambiente, Wwf, Lipu e Italia Nostra, illustrando il disegno di legge “plastic free sea”. “L'incontro di oggi è l'inizio di un percorso per sviluppare sinergie positive per la lotta all'inquinamento”, commenta il capogruppo Giuseppe Lupo.Che in Sicilia si incrocia con le difficoltà legate a fare decollare la raccolta differenziata nei comuni siciliani. “In un momento storico in cui i comuni stentano a trovare risorse e mezzi per iniziare o implementare la raccolta differenziata e in cui molti impianti di riciclaggio sono già saturi – dice Catanzaro –, propongo di intervenire nella fase iniziale della produzione di rifiuti per ridurne la quantità. Se lo smaltimento è faticoso, occorre evitare di produrre.. Avola e Noto ad esempio hanno detto no alla plastica e alle stoviglie usa e getta: posate, piatti, cannucce, bicchieri, sacchetti e qualsiasi contenitore monouso che non sia biodegradabile. Lo hanno deciso i due comuni siciliani con una ordinanza sindacale che, come già fatto da Lampedusa e Malfa, impone l’utilizzo di oggetti in plastica compostabili (tranquillamente depositabili nella frazione umida) a partire dal 1 agosto in caso di feste e sagre.. Secondo l’indagine Beach Litter 2018 condotta da Legambiente, a ogni passo sulle nostre spiagge si incontrano quattro rifiuti: plastica, vetro o pezzi di metallo. A Punta delle Formiche a Pachino, riportava qualche settimana fa La Sicilia, su un’area di 1.100 metri quadri sono stati rinvenuti 311 rifiuti di cui 273 di plastica (88%). A Babbaluciara (Agrigento) ben 1552 rifiuti di cui 1345 di plastica (87%) su una superficie di 1200 metri quadri. La peggiore nella Sicilia occidentale è la spiaggia palermitana di Romagnolo con 4.383 rifiuti di cui 2630 di plastica (60%). Domenica è partita da Sabaudia, località balneare del Parco nazionale del Circeo, la campagna estiva del ministero dell’Ambiente per sensibilizzare contro l’abbandono della plastica sulle spiagge e per promuovere il bando della plastica monouso.