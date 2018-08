MESSINA - Giovanni D'Arrigo, 63 anni è deceduto oggi in seguito ad un incidente stradale con la sua motoape in contrada Acqua Mortaio nel villaggio Pezzolo, a Messina. A confermarlo la polizia che,chiamata dai vigili del fuoco, ha potuto solo costatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione la vittima è uscita fuori strada ed è caduta in un dirupo di 4 metri. La motoape poi si è incendiata e l'uomo è morto bruciato.