PALERMO - Una giovane di 23 anni di Blufi (Pa) è morta soffocata da un boccone di pane. La ragazza, secondo il racconto dell'Ansa, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Civico in elisoccorso. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma non c'è stato nulla da fare.La vittima, come riporta Madonie Press, si chiama Maria Lucia Calabrese.