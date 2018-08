Dopo oltre un mese dall’annuncio di Giuseppe Norata alla Rap e dopo tre settimane dalla scelta dei nomi per le altre aziende, il sindaco Leoluca Orlando ha finalmente firmato la nomina dei nuovi amministratori unici. Un’attesa insolitamente lunga che a Palazzo delle Aquile giustificano con ritardi burocratici, ma che ha finora tenuto nel limbo le società che, Rap e Amat in testa, non navigano di certo in acque tranquille.vicino ai renziani del Pd; all’Amat l’ex vice presidente della Regione Michele Cimino, in quota Sicilia Futura; all’Amg Mario Butera, indicato da Sinistra Comune. Conferme per le altre società, tutte guidate da orlandiani di stretta osservanza: Maria Prestigiacomo all’Amap, Antonio Perniciaro alla Reset (ma solo fino a dicembre), Francesco Randazzo alla Sispi.a decidere se creare o meno un consiglio di amministrazione. Un passaggio che dovrebbe essere scontato, anche se non per tutte le aziende: va da sé che la nomina di altri due consiglieri a società è una partita a sé, che fa gola ai partiti. Adesso le singole assemblee dovranno ratificare la nomina del Professore: la Rap la terrà oggi alle 12, le altre aziende in settimana visto che ancora non sono state fissate.più importanti ma (al netto di Amg) anche le più problematiche. Norata è un tecnico, dirigente dell’Università ma soprattutto un esperto del settore visto che da anni guida, con successo, l’Ato di Termini Imerese: a lui toccherà il compito più arduo, almeno nell’immediato. La raccolta differenziata in città è ancora a livelli molti bassi, quella dei rifiuti va a singhiozzo a causa dei guasti ai mezzi, tanto da far ipotizzare un temporaneo ricorso ai privati, Bellolampo è ben lontano dall’essere un polo tecnologico (anche se è stata autorizzata la settima vasca), le discariche abusive proliferano. Una situazione talmente grave da aver spinto il sindaco a decidere di segnalare in Procura chiunque infranga le norme del corretto smaltimento dei rifiuti, con controlli a tappeto e multe a mai finire specie alle porte della città.nel centrodestra: una nomina che ha provocato le proteste di Sinistra Comune e numerosi mal di pancia nella maggioranza, tanto da far slittare il rimpasto di giunta a settembre. Avvocato, docente, esperto di conti e pubblica amministrazione, Cimino è stato a lungo deputato, assessore regionale e perfino vice presidente dell’Isola: a lui spetterà il compito di mettere mano ai disastrati conti aziendali, a partire dal bilancio da cui stralciare 30 milioni.che ha maturato una lunga esperienza nella gestione dell’energia sia in campo civile che industriale, svolgendo attività tecnica ma anche di amministratore di società.