PALERMO – “Ho sollecitato la riattivazione della postazione 118 nell’area di Mondello-Valdesi ed ho avuto garanzie che domani verrà riaperta con un servizio h24 per tutto l’anno. Non si poteva lasciare la zona balneare di Palermo senza ambulanza e soccorritori, soprattutto nel periodo estivo quando il carico antropico aumenta vertiginosamente. In questi giorni ho avuto una nuova interlocuzione con il Direttore della centrale operativa del 118, Fabio Genco, utile a verificare anche la possibilità di utilizzare un bene confiscato alla mafia come sede della postazione di emergenza sanitaria. Oggi stesso scriverò al Prefetto di Palermo e al sindaco Leoluca Orlando per investirli della problematica invitandoli ad attivarsi celermente affinché il bene confiscato possa essere utilizzato per questo fine”. Lo afferma Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura.