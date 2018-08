ROMA - "Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami": lo dice all'ANSA il campione di sciabola Aldo Montano, in Indonesia in vacanza insieme alla moglie Olga Plachina. La coppia era sull'isola Gili Trawangan, a cena in hotel, quando la terra ha iniziato a tremare. L'albergo è parzialmente crollato, ma loro sono illesi. "Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos per tornare a Bali e da lì in Italia, ma ovviamente il volo non è nemmeno inserito sul monitor: un'attesa senza fine", spiega esausto, dopo una notte difficile trascorsa in fuga. Dopo il sisma, racconta, "siamo riusciti a contattare la Farnesina la quale ci ha gentilmente lasciato il numero dell'ambasciata italiana a Jakarta e del consolato italiano a Bali che ovviamente non hanno risposto... Ce la siamo dovuta vedere da soli. Ci siamo arrangiati insieme ad altri quattro italiani. Blackout e le sole torce del telefonino ad illuminare il sentiero... Scene da vera Apocalisse: barche prese d'assalto per spostarsi da un'isola all'altra e istinto su cosa fare, anche contro la volontà delle persone del posto". La figlia Olympia, aggiunge, "per fortuna è in Russia", terra di origine della moglie Olga.(ANSA).