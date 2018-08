RAGUSA - Due romeni residenti a Vittoria (Ragusa) sono stati arrestati dalla polizia perché trasportavano in auto un chilo di cocaina purissima. La droga era nascosta nel cruscotto e il nascondiglio si apriva attraverso una combinazione da digitare sui tasti dell'autoradio. Gli arrestati sono un uomo e una donna, Bogdan Andrei Bilbie, 25 anni, e Oana Elena Troian, 22 anni, che erano stati fermati per un controllo sulla Statale 514, in territorio di Ragusa. Gli uomini della volante si sono insospettiti quando i due, che hanno detto di provenire da Catania, hanno riferito l'uno di essere andato a pesca e l'altra di aver fatto shopping.(ANSA).