Il video dell'incidente diffuso dalla Polizia mostra che sarebbe stato l'autista dell'autocisterna a tamponare per primo un camion che lo precedeva, in un momento in cui si stava procedendo a bassa velocità per il formarsi di una coda dovuta al traffico. I primi ad essere investiti dalle fiamme e dalle esplosioni sono stati 3 poliziotti (di cui uno in gravi condizioni) ed undici carabinieri rimasti feriti durante le operazioni di soccorso. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.