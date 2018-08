PALERMO - Da Partinico (Pa) a Castel Guelfo di Bologna (Bo) in 11 tappe. Nove giorni per attraversare l'Italia con una vecchia Ape Piaggio: è il viaggio di Ludovica Ferrari, 18 anni, neodiplomata, organizzato da Radioimmaginaria, l'unico network radiofonico europeo creato e gestito da adolescenti. Ludovica è di Castel Guelfo, dove fa la speaker nella web radio, partirà il prossimo 9 agosto da Partinico, dove il sociologo Danilo Dolci fondò la prima radio libera italiana, la "radio dei poveri cristi" e dove c'è anche una delle 42 redazioni della web radio. La prima tappa toccherà pure Cinisi dove Peppino Impastato fondò e animò negli anni '70 Radio Aut.I ragazzi di Radioimmaginaria hanno acquistato una Apecar che un anziano minatore di Caccamo (Pa) aveva rimesso a nuovo e che il figlio ha messo in vendita su un sito online. L'Ape Radio, come è stata ribattezzata dai ragazzi, è stata immatricolata proprio nel 1970 anno in cui Dolci creò la sua "radio dei poveri cristi". Il mezzo "restaurato" e attrezzato per il viaggio, è stato decorato con oggetti che ricordano i popolari carretti siciliani, dalle sorelle Canino di Partinico, che con la loro associazione tramandano l'antica tradizione familiare dei pupi siciliani risalente ai primi del '800.Ludovica percorrerà 1600 chilometri di strade statali e provinciali per raggiungere la sede nazionale della radio, risalendo lo stivale a una media di 30-40 km orari e incontrando tante Italie che racconterà ogni giorno attraverso i microfoni della radio. "Questo viaggio lento passando per le nostre redazioni dislocate in paesi e paesini - spiega - può rilanciare il ruolo della radio come media che si rinnova. E' forse un modo per sperimentare un ambiente social, diverso da quello che ci viene proposto, nuovo e più reale grazie anche allo spirito di noi adolescenti".Dopo i 210 chilometri della prima tappa fino a Capo D'Orlando, si riparte alla volta di Tropea (Vibo Valentia) con due tappe successive che si snoderanno lungo la Calabria (da Tropea a San Lucido fino a Diamante, città dei murales). La quinta tappa approda in Campania (Palinuro, Salerno) e dopo la bella Sorrento (Napoli), la vigilia di Ferragosto si arriva a Scampia. Una sosta molto significativa sancita dall'incontro con i ragazzi della Scugnizzeria di Rosario Esposito La Rossa, e proprio a Scampia Radioimmaginaria aprirà ad Ottobre la sua 50esima redazione. Ci si sposta quindi nel Lazio (San Felice Circeo - Latina - e Viterbo) e si risale attraverso la Toscana (Arezzo) per giungere, infine, a Castel Guelfo (Bologna) nell'ex pesa pubblica ristrutturata che ospita la redazione centrale di Radioimmaginaria.Un resoconto giornaliero del viaggio verrà trasmesso ogni giorno alle 18.30 sulla web radio dei ragazzi e diventerà anche una piccola serie tv in onda da ottobre su Zelig Tv.(ANSA).