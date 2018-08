PALERMO - Vincenzo Figuccia è "sul podio dei deputati più produttivi". Lo dice una nota del gruppo Udc all'Ars. "Figuccia con 32 disegni di legge e 42 interrogazioni lascia alle spalle Alessandro Aricò di Diventerà Bellissima - prosegue la nota - con 30 ddl e 5 interrogazioni. Terzo Anthony Barbagallo del Pd con 23 disegni di legge, 20 Interrogazioni parlamentari e 17 Interpellanze. “Ho inteso da subito il mio ruolo di parlamentare regionale – afferma Figuccia - come una missione. Non sono il tipo che, una volta eletto, si culla sugli allori. Voglio continuare a lavorare alacremente per non avere mai rimorsi di coscienza circa il mio operato”.