. E' questo il bilancio di quanto accaduto ieri, sul raccordo di Casalecchio, a Borgo Panigale nei pressi di Bologna. Poco prima delle 14, un'autocisterna ha tamponato un tir, generando un effetto domino con altre auto.. Una vera e propria scena apocalittica che ha causato anche il crollo del ponte autostradale che sovrasta via Emilia.La vittima sarebbe l'uomo che era alla guida dell'autocisterna: si tratta di, 42 anni, originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza. Fra i feriti, sia automobilisti, sia residenti del luogo che sono stati raggiunti dall'onda d'urto.Per accertare le dinamiche del disastroso incidente, è stata già aperta un'inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti, dalla procura di Bologna.