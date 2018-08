coniuge, dopo la lite con il figlio, avrebbe cominciato ad insultarla pesantemente. Il 21enne è intervenuto in sua difesa, ma il padre, dopo aver colpito la donna alla testa con la forchetta, ha lanciato un coltello verso il ragazzo che è riuscito per fortuna ad evitarlo. L'intervento degli agenti ha poi evitato il peggio, ma tutti e tre sono finiti in ospedale. Per la donna i medici hanno espresso una prognosi di dieci giorni, trenta per il figlio e sei per il padre. Quest'ultimo è stato successivamente trasferito al Pagliarelli.

. Un pomeriggio di violenza quello di ieri pomeriggio nel cuore dell'Albegheria a Palermo, dove un uomo di 41 anni è finito in manette per maltrattamenti in famiglia.Quest'ultima, sotto choc e ferita, ha spiegato agli agenti di essere da circa un anno in fase di separazione dal marito, con il quale però continuava a convivere.Il