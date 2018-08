PALERMO - Un incendio è divampato la scorsa notte in via Pitrè a Palermo in un negozio di elettrodomestici di 50 metri quadrati. Alcune abitazioni vicino al rogo sono state evacuate. Sono intervenute tre squadre dei pompieri per spegnere le fiamme. I sanitari del 118 hanno soccorso alcune persone leggermente intossicate. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo e anche sull'attività svolta nel magazzino. (ANSA).