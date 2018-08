, giovedì 9 agosto a Custonaci. L'appuntamento è alle ore 22:00 al New Lido Aquarius di Cornino nell'ambito della rassegna “Baia d'Autore - Letture al chiaro di luna”.Il libro edito da Novantacento ripercorre cinquant'anni di indagini ricche di colpi di scena. Una spy story, un giallo che si sposta in Svizzera seguendo le tracce di don Tano Badalamenti, potente capomafia di Cinisi. Un'inchiesta giornalistica che ripercorre a ritroso le tappe del furto della tela di Michelangelo Merisi, custodita nel cuore di Palermo. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Bica e dell'assessore alla Cultura Fabrizio Fonte sarà il giornalista Vito Campo ad intervistare l'autore.Gli investigatori sono partiti dal retrobottega di un giocattolaio a Massafra, in provincia di Taranto, e ritengono di avere raggiunto la risposta che cercavano da 50 anni. C'è il nome finora rimasto inedito di chi avrebbe rubato la "Natività con i santi Lorenzo e Francesco", il capolavoro di Caravaggio trafugato a Palermo nel 1969. Nel libro, Lo Verso ripercorre le indagini dalla notte del furto fino ai nostri giorni. L'anno scorso i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico hanno interrogano due pentiti. Il primo ha ritrattato le sue vecchie dichiarazioni: “No, il quadro non è stato distrutto”. Il secondo ha riaperto la caccia al capolavoro di Caravaggio. È in Svizzera che bisogna spostare le ricerche, seguendo la rotta dei traffici illeciti su cui indagava Giovanni Falcone.