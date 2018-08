A cosa dovrebbero servirmi le scuse di chi lo ha ridotto così? La giustizia sta già facendo il suo corso". Giuseppe Mangiapane, padre adottivo di Davide, ballerino 23enne nato a Palermo da una coppia mauriziana, è un fiume in piena. Dopo il pestaggio a sangue del figlio, avvenuto a Lercara Friddi il 22 luglio, oggi è scattato l'arresto per uno degli aggressori, il 29enne Giuseppe Cascino, che avrebbe agito insieme ad un minorenne.. "Non potrò mai perdonare chi ha lasciato mio figlio quasi morto per terra - dice il papà del ballerino -. Davide è stato massacrato e preso di mira di proposito, senza alcuna pietà. Sugli insulti sul colore della sua pelle non c'erano dubbi, mio figlio mi racconta che gli urlavano "sporco nero, tornatene al tuo paese", mentre lo prendevano a calci ed era già stato messo ko. Poi ha perso i sensi e non ricorda più nulla. I giorni di prognosi sono quaranta, ma la strada è ancora lunga".E non sono solo quelle fisiche. L'aggressione, avvenuta davanti ad un pub, ha lasciato segni profondissimi: "E' ancora sotto choc - spiega il padre - lo conosco bene e so quando c'è qualcosa che non va. Come biasimarlo? Chi l'ha preso di mira non si è fermato di fronte a nulla. Ho addirittura creduto che potesse morire, ringrazio ogni giorno Dio per il fatto che sia ancora qui con me".Quando abbiamo deciso di adottare un bambino, 23 anni fa, è arrivato lui, che è subito stato la nostra gioia. E' stata una procedura lunga, complessa, quando l'abbiamo tenuto tra le braccia per la prima volta aveva soltanto quaranta giorni. E' quindi cresciuto con noi e con il nostro secondo figlio naturale, nato due anni dopo. Non aveva mai avuto alcun problema, Davide è un ragazzo pacifico, che per la sua attività conosce tantissime persone. Il ballo è sempre stato la sua passione e l'ha trasformata in un lavoro. E' in gamba e ben voluto da tutti. Non doveva accadergli una cosa del genere".