Una strana vicenda quella che si è verificata a Carini, in provincia di Palermo, dove la polizia municipale guidata dal comandante Marco Venuti ha denunciato due uomini. L'incidente, avvenuto nella centralissima via Nazionale, è stato interamente ripreso dalle telecamere del sistema "Aquila", utilizzato per monitorare le discariche e cogliere in flagrante chi getta i rifiuti ingombranti per strada.Sul luogo dell'incidente è infatti prima arrivata la polizia stradale che ha contattato la municipale: quando il primo agente è andato via, chi era alla guida della macchina si è dato alla fuga, lasciando il posto ad un'altra persona.Dopo i dovuti accertamenti insieme alla prima pattuglia della Polstrada, i dubbi hanno trovato conferma. Un uomo, per motivi ancora da accertare, aveva "sostituito" l'automobilista. La denuncia è così scattata per R.C di 30 anni e V.L di 61, entrambi palermitani. Dovranno rispondere, in concorso, di sostituzione di persona e falso ideologico.