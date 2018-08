Il piano d’intervento predisposto dal Comandante Gabriele Marchese dà i primi frutti, stabilendo un primo controllo sulla migrazione dei rifiuti.

Con meno della metà dei trasgressori individuati, il trend è in netta discesa rispetto alla scorsa settimana, in cui erano state comminate 128 sanzioni.

Le pattuglie in abiti civili e auto prive di segni distintivi hanno monitorato le arterie stradali parallele a viale Regione Siciliana, nei pressi dell’Ospedale Cervello /Leroy Merlin da una parte e in via Guglielmini angolo via Matteotti e via Galletti dall'altra, dove i residenti dei comuni limitrofi sono soliti disfarsi dei rifiuti nei primi cassonetti disponibili in città. 37 sono le sanzioni da 167 euro comminate nei pressi dell’ospedale Cervello e 23 in via Guglielmini.

Il servizio per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e del decoro cittadino proseguirà nei prossimi giorni con un programma repressivo puntale ed incisivo.