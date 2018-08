MISILMERI - Dopo la conferenza stampa con il senatore Candiani, Igor Gelarda e Fabio Cantarella, che ha avviato la strutturazione ed il tesseramento in Sicilia il primo consigliere comunale della provincia di Palermo a sposare il progetto della Lega per la Sicilia è un ex poliziotto in pensione, che ha prestato servizio anche presso la Direzione Distrettuale Antimafia e la Criminalpol. Si tratta di Giusto Lo Franco, 62 anni, consigliere comunale di Misilmeri eletto 3 anni fa tra le fila di una lista civica."Sono sceso in campo da cittadino ed ex poliziotto in un paese come il mio che era stato sciolto per mafia diverse volte - dice il neo consigliere della Lega Lo Franco -, perché penso che i cittadini e le persone perbene devono.farsi avanti ed avere il coraggio di assumersi responsabilità per il bene dei nostri figli"."Sono molto contento, anche simbolicamente, che sia proprio un uomo in divisa ancorchè in pensione ad avere aderito per primo al nostro progetto in provincia di palermo - commenta Stefano Candiani -. È misura di quanto sia passato bene il segnale di legalità del nostro progetto per la Sicilia. Abbiamo in corso moltissimi incontri con altri consiglieri in tutta la provincia. Il vaglio che verrà fatto sarà estremamente severo. Nel rispetto del codice etico, ma anche della reale intenzione di chi vuole aderire a contribuire realmente a cambiare la Sicilia. Noto un entusiasmo e una grande voglia di fare attorno a questo progetto: prendersi cura della Sicilia con i siciliani".