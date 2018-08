SALEMI (TRAPANI) - I grandi nomi di Radio Deejay si sono dati appuntamento per venerdì 10 agosto a Salemi, cittadina in provincia di Trapani, per l'unica tappa siciliana della 'Deejay Time Reunion'.si alterneranno in piazza Alicia per 'Unlocked Festival', evento voluto dall'assessorato al Turismo del Comune di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Venuti, e dall'associazione Giovani di Salemi. L'apertura è prevista per le 17 e sarà a cura di alcuni dj locali, poi saliranno in consolle i quattro grandi nomi di Radio Deejay. La storica piazza Alicia si trasformerà in un'arena dove arriverà la storia della musica dance. I biglietti sono acquistabili sulla pittaforma online 'bookingshow.it' al prezzo di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita, presso l'associazione Giovani di Salemi, la sede della Pro Loco, in piazza Libertà, e il bar 'Kuddura' di Salemi in piazza Alicia.