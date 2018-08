Il centro della città è stato letteralmente colpito da una bomba d'acqua. Strade allagate, traffico in tilt e qualche disagio hanno caratterizzato l'ora di pranzo. Clicca qui per guardare il video. Decine gli autoveicoli rimasti bloccati dalle parti di piazza Indipendenza e corso Re Ruggero, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.Il traffico è fortemente rallentato all'altezza di via Atenasio, dove la strada è stata momentaneamente chiusa per una fuga di gas dall'impianto stradale. Al lavoro la polizia municipale, i tecnici dell'Amg e i vigili del fuoco. Viale Regione Siciliana è inoltre chiuso nel tratto compreso tra viale Lazio fino allo svincolo di Tommaso Natale, tutte le carreggiate, in entrambi i sensi di marcia.Allagamenti al Foro italico e in via Messina Marine. In via Tricomi, l'acqua ha raggiunto dalla strada il pronto soccorso dell'ospedale Civico. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per ascensori bloccati negli stabili.