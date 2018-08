AGRIGENTO - I carabinieri hanno scoperto nelle campagne di Palma di Montechiaro Gioacchino Mangiavillano, 52 anni e il nipote Angelo, 30 anni, per detenzione di marijuana. In un casolare del loro fondo agricolo sono stati trovati sacchi con marijuana già essiccata e nascosto tra i vigneti i carabinieri hanno trovato altra cannabis in fase di essicazione. È probabile che i due coltivassero la marijuana nel fondo e dopo averla raccolta la stessero lavorando. Sono stati sequestrati venti chili di marijuana. I due indagati sono ai domiciliari.