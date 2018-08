na riduzione che in generale farà risparmiare alla casse dell'Assemblea circa 600mila euro in un anno, 100 dei quali verrà appunto destinata a quello che il numero uno dell'Ars ha chiamato “Fondo povertà”.

Un tesoretto che sarebbe potuto essere ancora più cospicuo se i deputati regionali avessero risposto numerosi all'appello del forzista

:

“Avevo chiesto ai deputati di contribuire a loro volta, con 1.400 euro a testa, in modo da rimpinguare il fondo con altri 100 mila euro. Ma mi hanno risposto, diciamo così, in pochi – aveva detto a

Miccichè - A parte me, gli altri si contano sulle dita di una mano. Ma tornerò presto a chiedere il loro contributo”.

l presidente Miccichè non ha mai smesso di ringraziare i dipendenti regionali: “Abbiamo rimesso ordine e ridotto i costi dell'Assemblea grazie all'impegno dei dipendenti di Palazzo dei Normanni - aveva sottolineato Micciché - Nessuno poteva imporre di ridursi gli stipendi, ma lo hanno fatto”.

, il missionario che a Palermo dedica la sua vita ai poveri. Come annunciato poco meno di un mese fa, il presidente ha mosso i primi passi per assegnare al più presto una somma di denaro al religioso e alla sua missione.Somma che sarà il frutto del ritorno dei tetti agli stipendi dei dipendenti dell'Ars: u“Nei prossimi giorni andremo a trovare Biagio Conte, l'unico al momento che ha fatto richiesta per questi fondi”, e così è stato. Stamattina in via Archirafi, nella sede della comunità di Conte, una stretta di mano fra il missionario e Miccichè ha dato il via all'iter che il religioso dovrà comunque completare terminando le procedure burocratiche, solo dopo arriverà il denaro. Denaro per il quale i