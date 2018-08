PALERMO - Il tasso di disoccupazione si è aggirato nel primo trimestre 2018 intorno al 23,1% (1,1% in più dell'anno precedente), mentre il "tasso di mancata partecipazione", comprese le persone che non cercano "attivamente" lavoro, ha toccato il 41,6% (41,3% nel primo trimestre 2017). Il modesto recupero dell'economia degli ultimi anni non arresta la disoccupazione che continua a rappresentare un problema sociale di massima importanza: colpite nel primo trimestre scorso più di 400 mila persone. Inclusi anche coloro che "non cercano attivamente un'occupazione", ma sarebbero disponibili a lavorare qualora se ne presentasse l'occasione, il numero dei disoccupati "potenziali" sfiora il milione. Se s'includessero le persone che svolgono non volontariamente un'attività a tempo parziale il numero sarebbe ancora più inquietante. I dati emergono dal Report Sicilia realizzato da Diste Consulting per Fondazione Curella.(ANSA).