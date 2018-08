Quel giorno di aprile, però, lanciai un’iniziativa pubblica in un auditorium per testare se in città c’era davvero interesse verso di me. Senza fare particolari inviti la sala si riempì completamente. In quel momento compresi davvero che c’era molta attenzione verso di me e il mio modo di amministrare. Tanti pensarono a un classico Pesce d’Aprile, invece era tutto vero! “.i primi passi della campagna elettorale che lo ha portato a vincere le ultime amministrative. Il sindaco si racconta tra pubblico e privato sul nuovo numero del mensile, da oggi in edicola con una copertina dedicata su Messina, spiegando la sua visione politica, non solo sulla Città dello Stretto: “Io non vedo più partiti nello scenario dei prossimi anni – dice De Luca, a cui nell'edizione di Messina è dedicata la copertina del mensile -. La dinamica politica sarà territoriale. In una contrapposizione tra le municipalità e i livelli di governo centralisti, in modo particolare in Sicilia dove si subisce un centralismo ancora più accentuato che in altre regioni, quello dello Stato, più quello della Regione siciliana. Lo spazio sta lì, i territori che reagiscono e puntano a smantellare, decentrare le competenze amministrative e le risorse”.