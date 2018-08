PALERMO - I carabinieri hanno arrestato Giovanni Giuseppe Rizzo, 37 anni, nato a Palazzo Adriano e residente a Liegi, in Belgio, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale dello scorso maggio perché accusato di fare parte di una organizzazione criminale internazionale, che traffica in cocaina, composta da italiani ed albanesi. Rizzo avrebbe avuto il compito di mettere in contatto gli acquirenti locali con gli spacciatori albanesi.I fatti contestati si sarebbero verificati nei centri di Saint-Nicolas, Liegi e Seraing, nel periodo compreso tra settembre e novembre dello scorso anno.L'uomo è stato bloccato a Lercara Friddi e nel corso dei controlli sulla banca dati delle polizia è saltato fuori l'ordine di arresto emesso dal Tribunale di Liegi. Rizzo è stato portato nel carcere di Termini Imerese a disposizione della magistratura belga che ha emesso l'ordine di cattura.(ANSA).