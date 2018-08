PALERMO - Annullato il concerto di Piero Pelù al Castello a Mare, a Palermo. Dall'organizzazione fanno sapere che la prefettura non ha dato l'agibilità a causa del maltempo. Il rocker fiorentino era arrivato nel capoluogo siciliano per Porto d'Arte 2018, tappa del suo "Warm up tour". Tanti fan già erano in coda quando si è diffusa la notizia dell'annullamento. "Sulla pagina ufficiale del concerto non c'è nessuna comunicazione - dice una ragazza - Non comprendiamo per quale motivo ci hanno fatto arrivare fino ai cancelli".(ANSA).