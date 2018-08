PALERMO - Venticinque progetti per un totale di 92,6 milioni di euro per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico delle scuole palermitane. E’ questo il risultato del lavoro svolto dall'Area delle Infrastrutture, che a luglio aveva predisposto la delibera di Giunta con la lista dei progetti, che è stata sottoposta alla valutazione della Regione e da questa approvata integralmente il 4 agosto per l’inserimento nel piano per l’edilizia scolastica trasmesso nei giorni scorsi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Sarà ora il Miur a stilare una graduatoria nazionale che dovrebbe essere pubblicata ad ottobre con interventi previsti fino al 2020.Commentando il risultato raggiunto, il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri hanno espresso la speranza “che da parte del Governo nazionale venga l’approvazione integrale di questa lista di interventi, che permetterebbe di chiudere definitivamente quel percorso di messa in sicurezza delle scuole, cominciato nel 2012 quando erano meno di una decina quelle a norma. In questi anni sono stati centinaia gli interventi piccoli e grandi, spesso grazie esclusivamente a fondi e maestranze del Comune o delle Partecipate. Un plauso alla struttura tecnica del Comune, che cura questo settore non solo con grande professionalità ma soprattutto con l’attenzione che la scuola, i bambini e il personale che la vivono quotidianamente meritano”.LE REAZIONI"Una grande opportunità per migliorare la sicurezza nelle scuole del comune di Palermo - dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 - Adesso aspettiamo la graduatoria definitiva per i finanziamenti che sarà probabilmente pubblicata ad ottobre. Miglioreremo così la sicurezza nelle scuole e di riflesso si darà al comparto dell'edilizia una boccata di ossigeno. Non possiamo che ringraziare gli uffici tecnici dell'edilizia scolastica per aver assicurato la presentazione delle istanze tra le tantissime difficoltà".