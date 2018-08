“E’ necessario che si ritiri la delibera all’ordine del giorno – aggiunge Tantillo – Soltanto dopo la conferenza di servizi, con tanto di verbale che autorizza il consiglio a farlo, si potrà intervenire, ma senza toccare i diritti acquisiti”.

ha provato a trovare una soluzione per quello che è ormai un vero e proprio ginepraio tra lettere di avvocati, ricorsi al Tar, diffide e concorrenza tra farmacisti. In realtà la soluzione ancora non c’è, ma il Segretario generale ha deciso di convocare una conferenza di servizi con la Regione e l’Asp per venire a capo del problema.al consiglio è toccato solo approvarne la collocazione sulla base del criterio dei 3.300 abitanti, perché a tutto il resto ha pensato la Regione con un bando. Ma di quelle 29 farmacie, solo 11 avrebbero tute le carte in regola; in quattro sembrano aver rinunciato, di altre sei non si è avuta alcuna risposta. Le ultime otto, invece, non hanno trovato un locale per aprire la farmacia lì dove era stato indicato dal consiglio, con tanto di perizia giurata: di queste, sei lo troverebbero nell’arco di una cinquantina di metri, due invece molto più lontano.e quindi il bando regionale, cosa che il consiglio non ha il potere di fare. Tutto qui? No, perché all’ordine del giorno c’è anche il nuovo piano 2018 che prevede la nascita di altre quattro farmacie. Peccato che gli uffici abbiano sbagliato i calcoli e ne abbiano piazzate tre in Terza circoscrizione e una in Quarta, pensando che in Terza circoscrizione ce ne fossero già aperte 14; in realtà quelle attive sono 17 e quindi in Terza ce ne andrà soltanto una nuova, le altre saranno posizionate in Quarta, Quinta e Settima. Ma anche sul criterio circoscrizionale c’è il caos.- La legge non lo consente. All’epoca siamo stati chiamati a votare una localizzazione, non abbiamo altri poteri”. Il rischio infatti è che, nel caso in cui si dovesse decidere di modificare i criteri del 2014, fiocchino i ricorsi di chi ha già rinunciato. “E’ una situazione complessa – dice Fabrizio Ferrara del Mov139 – Il consiglio ha un mero compito di pianificazione e, anche se è evidente che quattro anni fa sono stati commessi degli errori, è pur vero che dopo quattro anni i locali possano non essere più disponibili. Bisogna sedersi a un tavolo e trovare una soluzione condivisa. E' interesse di tutto il consiglio che i vincitori aprano nel più breve tempo possibile”.cui spetta un parere non vincolante. Le possibilità potrebbero essere due: dare agli otto senza sede alcuni dei dieci posti vacanti del 2014 (tra quelli che hanno rinunciato e quelli che non hanno risposto), oppure farli rientrare nel piano 2018 con l’avallo della Regione.di concorso di avviare le loro attività – spiega Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 - Tutte le parti interessate devono dare una risposta all'utenza e ai tanti farmacisti che attendono di poter lavorare. A noi del gruppo Palermo 2022 non interessa individuare eventuali colpevoli o responsabilità, consapevoli che qualsiasi soluzione individuata e approvata deve essere condivisa anche con coloro i quali hanno maturato diritti. E tra questi ci sono anche i farmacisti che hanno rinunciato per non avere individuato immobili disponibili”.