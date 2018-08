alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene Durex RealFeel e Durex No Latex non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione".

I preservativi, secondo Ap, non avrebbero superato i test sulla pressione man mano che si avvicinano alla data di scadenza.

Il ritiro sta avvenendo anche in Germania, Inghilterra e altri paesi europei.

"Non vi sono preoccupazioni immediate per la sicurezza dei consumatori", scrive l'azienda. Il numero verde per informazioni e

per le modalità di restituzione e rimborso è

800-868000.

Preservativi a rischio rottura. La Durex ha ritirato dal mercato alcuni lotti di profilattici spiegando che "Ecco i lotti interessati dal richiamo:- Durex Real Feel, lotto n. 1000417778 con scadenza dicembre 2020- Durex No Latex, lotto n. 1000419930 con scadenza gennaio 2021- Durex No Latex, lotto n. 1000435193 con scadenza gennaio 2021