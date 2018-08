ma che non scongiureranno un’emergenza che, a settembre, potrebbe tornare. Il cimitero dei Rotoli di Palermo è quasi al limite: ad oggi in deposito ci sono ben 160 salme, con una media di dieci nuovi ingressi giornalieri.Anche il nuovo campo di inumazione da 200 posti, i cui lavori sono però andati a rilento, basterà appena per questo mese, ma a settembre l’emergenza tornerà con prepotenza. Il problema principale è lo stallo del progetto per il nuovo impianto di Ciaculli da realizzare in project financing ma che, dopo anni, sembra essersi arenato. “Il progetto è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e quindi bisogna assolutamente accelerare”, spiega Giovanni Inzerillo (Sicilia Futura), presidente della Quarta commissione di Sala delle Lapidi che oggi si è recata ai Rotoli, insieme all’assessore Gaspare Nicotri. “Chiederò all’Amministrazione attiva di riavviare l’iter del progetto, che ad oggi è l’unico modo per uscire dall’emergenza – aggiunge Inzerillo – In questo ultimo anno ci sono state 5 mila inumazioni e mille cremazioni, ma è evidente che non basta. A settembre rischiamo di essere punto e a capo”.in cui si trovavano le salme in deposito: alcune emanavano cattivi odori, altre erano in stato di avanzata decomposizione. La situazione pare tornata alla normalità, ma resta critica: finora nel campo di inumazione sono state sistemate appena 13 salme e si attende il resto della terra per continuare le sepolture.- I cittadini devono sapere che non basterà il campo di inumazione, che è un piccolo intervento, e che l’emergenza è destinata a esplodere il prossimo autunno. Ad oggi in deposito ci sono ancora 160 salme, alcune delle quali risalgono addirittura a maggio”.