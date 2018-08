, quest'anno ospitato a Selinunte.che a Sciacca trascorre le sue vacanze e che per l'Isola ha grandi piani. Nei prossimi anni, infatti, il Verdura amplierà la sua offerta turistica con un'ottantina di ville esclusive. Di questi giorni il via libera del Consiglio comunale di Sciacca per la costruzione delle prime 20 da vendere, tra qualche anno, ai manager più importanti del mondo. Il re dell'hotellerie di lusso si racconta al mensile I love Sicilia, in edicola da oggi, che gli dedica la copertina. “Sto cercando altri investimenti in Italia e in Sicilia, a Palermo e a Catania, dove mancano gli hotel di categoria extralusso in grado di attirare il meglio della clientela internazionale – dice l'imprenditore italo-britannico -. La mia idea è quella di creare un circuito siciliano d'eccellenza e, più in generale, dare all’Italia gli hotel che merita affinché si riabitui al concetto di ospitalità. La patria del lusso per eccellenza, del gusto e della moda nel mondo, non può non avere alberghi top in termini di servizio e accoglienza”. I love Sicilia affianca all'intervista a Forte un viaggio nel mondo degli alberghi d'eccellenza in Sicilia, dando voce ai loro direttori. Nel nuovo numero di agosto-settembre anche una guida agli eventi dell'estate nell'Isola e le interviste ai cinque nuovi sindaci di Catania, Messina (in queste due città con copertina dedicata), Ragusa, Siracusa e Trapani.