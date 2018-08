Sul posto, all'altezza di via Atenasio, zona Cruillas. Si trovano tre squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici dell'Amg. Off limits per le auto, sia le carreggiate centrali che le corsie laterali.I danni sarebbero stati provocati da una ditta privata che sta effettuando dei lavori.Già nella tarda mattinata, dopo i primi sopralluoghi, le forze dell'ordine avevano invitato i cittadini a "non usare fiamme libere nella zona e a percorrere strade alternative".