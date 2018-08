*Aggiornamento

Spataro ha ufficializzato la sua scelta con un post su Facebook: "Voglio comunicare a tutti i miei amici, che ho fatto una scelta molto ponderata e fortemente in linea con i miei principi - ha affermato -.

Sono stata un attivista del movimento, ho sostenuto una campagna elettorale con il gruppo della terza circoscrizione da candidata alla presidenza di circoscrizione. Mettendoci cuore, energia, sacrificando la mia famiglia e non rimpiango assolutamente nulla, perché credevo fermamente nei miei ideali e in quello per cui lottavo...... purtroppo oggi, non mi ritrovo più nel modo di operare del M5s palermitano e siciliano (ben diverso dal M5S nazionale), pertanto ho deciso di aderire ad un progetto di sviluppo e riqualificazione territoriale, che il coordinatore provinciale della Leg Igor Gelarda, vuole concretamente portare avanti".

Dopo l'addio di Igor Gelarda, consigliere comunale passato con il partito del ministro dell'Interno Matteo Salvini, i grillini palermitani assistono a un altro passaggio verso le sponde dell'alleato di governo: questa volta è, già candidata alla presidenza della terza circoscrizione per i pentastellati, a scegliere i salviniani. Spataro, che ottenne circa 3.500 voti arrivando terza nella gara per la presidenza della circoscrizione dietro ad Antonino Santangelo e ad Andrea Gulemi,La Lega, intanto, questa sera darà il via ufficialmente al tesseramento nel capoluogo con un incontro con alcuni simpatizzanti. Tra i presenti Gelarda, nominato responsabile organizzativo per la privincia di Palermo, oltre che Francesco Vozza e Antonio Purpari, che seguiranno la campagna di tesseramento.