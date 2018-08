. Si attende da un momento all'altro, ma comunque entro la fine della giornata, la sentenza relativa al secondo grado del processo sportivo sul cosiddetto 'caso Parma'. Il riferimento è sempre allo scambio di messaggi su Whatsapp tra i giocatori ducali Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo, con quelli dello Spezia Filippo Da Col e Alberto Masi, nell'immediata vigilia della sfida tra i liguri e gli emiliani, valida per l'ultima giornata di regular season del campionato di serie B, poi vinta dalla formazione di Roberto D'Aversa per 2-0 e che ha consentito allo stesso Parma di approdare in serie A. L'udienza si è conclusa alle 15.48, dopo poco più di un'ora di dibattimento, pertanto la sentenza arriverà entro la fine del pomeriggio e renderà noto, in maniera ormai quasi definitiva, il destino del Parma e di conseguenza quelli del Palermo, i cui tifosi continuano a mantenere il fiato sospeso e di conseguenza la speranza di ritrovarsi catapultati in serie A., ma rispetto alle previsioni ci sarà senza dubbio uno slittamento nell'orario della decisione stessa. Il tutto è dovuto ad un ritardo di circa 40 minuti, rispetto all'orario previsto delle 14, dell'inizio dell'appello fatto dal Palermo contro il Tribunale Federale Nazionale. Quest'ultimo, nel primo grado di giudizio emesso due settimane fa, ha inflitto al Parma una penalizzazione di cinque punti da scontare però nel prossimo campionato di serie A. Tra i tesserati coinvolti nello scambio di messaggi, l'unico colpito è stato Calaiò con una squalifica di due anni, mentre Fabio Ceravolo è stato scagionato dalle accuse a causa dello smarrimento del suo smartphone, avvenuto poco prima della sua chiamata a testimoniare.ha ribadito ancora una volta la propria innocenza e la totale mancanza di malizia nel suo scambio di messaggi con i due giocatori dello Spezia sopra citati, oltre che con l'ex rosanero Claudio Terzi, all'epoca dei fatti ancora tesserato con i liguri e tirato in ballo nel corso delle indagini, senza però essere coinvolto in prima persona: "Dispiace sia stato infangato il mio nome e quello della mia famiglia per dei messaggi - ha dichiarato Calaiò - , non ho mai pensato di mandare messaggi per un secondo fine. Lo giuro sui miei figli, io sono una persona corretta, sono sempre stato un esempio per i giovani per la mia professionalità. Speravo di non dover arrivare a questo punto per difendermi da una cosa che non ho mai fatto.Vorrei finire la mia carriera come l'ho iniziata, professionalmente, correttamente e con la limpidezza che mi ha sempre contraddistinto. Se avessi voluto alterare una partita, sicuramente non lo avrei fatto con Whatsapp ma da Parma a La Spezia sono un'ora di macchina e sarei andato lì di persona".