PALERMO - L'emergenza rifiuti in città prosegue. Negli angoli delle strade, ma anche in alcune zone che ormai sono considerate luoghi dove ci si può disfare di tutto, oltre ai normali sacchi della spazzatura, si trovano regolarmente cumuli di materiali di ogni genere. A parte i luoghi, considerati turistici, sono poche le strade senza rifiuti e spazzatura. Dal quartiere Zisa, via Imera, via Nina Siciliana, via Pierpaolo Pasolini, tutte strade diventate da mesi punti di riferimento per lo scarico abusivo di ingombranti. Ma anche nel centro storico a ridosso della centralissima via Roma, all'Albergheria, cumuli di rifiuti soprattutto materassi, vecchi mobili dismessi, frigoriferi e antichi contenitori dell'acqua in eternit, materiale classificato come rifiuto speciale e dannoso per la salute pubblica.