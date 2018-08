i trovavo in forti difficoltà economiche e ho deciso di accettare una proposta che

mi è stata fatta da una persona che ho conosciuto in un bar a Partinico - ha raccontato agli investigatori -. Me

ntre mi trovavo lì

ho sentito due persone che stavano parlando di gente disposta

a mettere la propria polizza assicurativa in cambio di 200 euro, per simulare un

incidente stradale".

"A questo punto - ha proseguito - attratto dal facile guadagno mi sono avvicinato

e ho chiesto se anche io potevo avere questa possibilità. M

i

hanno detto che avevano bisogno dei miei documenti, carta di

identità, codice fiscale e fotocopia del libretto della macchina. Mi hanno dato 200 euro subito, dicendo

che, nel caso in cui fossi stato contattato dalle forze dell’ordine,

avrei dovuto dichiarare che non mi ero fermato ad uno stop ed avevo investito una

donna a bordo di un motorino. Poi mi hanno indicato il luogo dell’incidente che sarebbe

avvenuto a Palermo".

"Infine - ha aggiunto l'uomo - mi

hanno detto di dichiarare che avevo accompagnato la donna in ospedale". A quel punto, sarebbe stato contattato dall'assicurazione: "H

o dichiarato, mentendo, la dinamica

dell’incidente, così come mi era stato indicato da quelle persone. Non ho saputo più

nulla, né ho più visto quella gente. E

ro in grande difficoltà economica e mi servivano soldi per campare la mia

famiglia, sono disoccupato da diverso tempo ed ho anche due figli piccoli. In più, nel 2015, a

causa di una grave malattia è deceduto mio figlio di tre anni. Ciò

mi ha portato in una situazione di sconvolgimento personale impedendomi di trovare

lavoro".

