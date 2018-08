Usb, Cobas, i lavoratori liberi ex sportelli multifunzionali e gli Irriducibili della Formazione professionale. Prosegue, dunque, il confronto, anche alla luce della lettera inviata ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , e degli incontri a Roma con gli assessori al Lavoro di tutte le altre regioni d'Italia.

"Un incontro utile - dicono i lavoratori che erano presenti - in quanto sono state approfondite le motivazioni che hanno portato a ritenere necessaria l'apertura di un tavolo di confronto nazionale e regionale avente per oggetto un ventaglio di ipotesi e risoluzioni sul versante occupazionale che, devono essere trovate in sinergia tra le istituzioni regionali e nazionali. Abbiamo apprezzato - aggiungono - la disponibilità dell'assessore che ha da subito manifestato ampia collaborazione per la soluzione occupazionale che investe migliaia di famiglie siciliane, oggi ridotte allo stremo. Si attendono adesso nuovi sviluppi sul versante nazionale e regionale, in relazione al sentiero politico e sindacale tracciato".

PALERMO - L'assessore regionale al Lavoro, Mariella Ippolito, ha incontrato oggi i lavoratori della Formazione professionale e gli ex sportellisti. In particolare, erano presenti i lavoratoriAnche i deputati di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo e Carolina Varchi, oggi hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa del governatore sicilaino. "Solamente con un'azione armonica Stato-Regione si potrà pianificare il processo di risanamento di questo delicato e strategico comparto, garantendo il reinserimento dei tanti lavoratori già adeguatamente formati. Un tavolo di lavoro è inevitabile", dicono Bucalo e Varchi.