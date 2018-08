un involucro di carta stagnola con dodici dosi di hashish, che aveva gettato cercando di sbarazzarsene. ma non finisce qui, perché Salvatore Calafiore, 55enne palermitano, è stato trovato in possesso anche di duecento euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

Inoltre, in tasca aveva

un porta pillole di plastica in cui aveva conservato dell'hashish. la droga e i soldi sono stati sequestrati, l'arresto del 55enne, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato convalidato.

A bordo della sua bici elettrica, ha cercato di far perdere le sue tracce quando ha notato la volante: ha più volte cambiato direzione, poi si è fermato vicino ad un marciapiede.. A poca distanza da lui,