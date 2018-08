CASTELVETRANO (TRAPANI) - E' di tre feriti il bilancio di un tamponamento che si è verificato intorno alle 11,30 lungo la carreggiata Palermo-Mazara del Vallo dell'A29, nelle vicinanze dello svincolo per Castelvetrano. Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polstrada, un Ducato, per cause ancora da verificare, ha tamponato un furgone dell'Anas che in quel momento si trovava lungo la corsia di emergenza. I feriti sono due operai Anas e il conducente del Ducato.(ANSA).