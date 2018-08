PALERMO - "Il buon senso e lo spirito di responsabilità alla fine hanno prevalso: il governatore Musumeci ha inviato una missiva al ministro Di Maio, dove chiede l'intervento del governo per la soluzione della vertenza di tutti i lavoratori della formazione professionale e degli ex Sportelli multifunzionali afferenti all'albo regionale. Un atto di grande responsabilità che scongiura la perdita di migliaia di posti di lavoro in una terra già martoriata dall'alto tasso di disoccupazione". Lo dice Sandro Cardinale del sindacato Usb. "Le problematiche della formazione professionale affondano le radici nei governi precedenti. Oggi la vicenda formazione, con migliaia di padri di famiglia senza lavoro, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza sociale. Grazie alle sigle dell'Unione sindacale di base (Usb), ai Cobas e alle associazioni di lavoratori Lavoratori liberi ex sportelli multifunzionali e irriducibili della formazione, che hanno creduto nell'intervento governativo, si intravede uno spiraglio e la speranza di uscire da un inferno durato troppi anni".(ANSA).