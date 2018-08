E' una trentenne di Erice, contro la quale la dottoressa, colpita con un pugno, si era costituita parte civile.la donna le sferrò un pugno al braccio sinistro, provocando - come da referto medico del pronto soccorso - un trauma contusivo alla spalla e al braccio.denunciarono tutti i medici che avevano avuto in cura il paziente, ma il procedimento per omicidio colposo fu archiviato con ordinanza del giudice per le indagini preliminari quasi un anno dopo.difesa dall'avvocato del Foro di Palermo, Marco Martorana, il processo a carico della trentenne è invece andato avanti. Anche chi era presente quel giorno nel reparto in cui scoppiò il caos, ha confermato le fasi dell'aggressione subita dal medico.