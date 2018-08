"Sono molto soddisfatto del lavoro che si è svolto - dice Capetta - che, tra le altre cose, ha contribuito, in sinergia con la Rap, alla risoluzione di diverse emergenze e a un incremento della raccolta differenziata in città. Ancora una volta presentiamo carte e conti in ordine, grazie all'impegno profuso di tutti i rami aziendali. Abbiamo azzerato gli sprechi e, personalmente, nel corso di questi anni, ho anche rinunciato al telefono aziendale, non ho mai chiesto rimborsi spese, non ho mai utilizzato la macchina di servizio e non ho effettuato missioni in Italia o all'estero a carico dell'azienda. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che continua a riporre in me e sono felice di ripagarla con dedizione, onesta e trasparenza. Continuerò ad impegnarmi, nel mio piccolo, per favorire il bene comune e per dare risposte alla cittadinanza".

PALERMO - Palermo Ambiente chiude in positivo per il terzo anno di fila. Buone notizie per la partecipata del comune di Palermo, che altro non è che uno dei vecchi Ato rifiuti che sono per la maggior parte falliti: il bilancio 2017 si è chiuso con un attivo di 290 mila euro. Questa mattina si è svolta l'assemblea dei soci che ha approvato il rendiconto alla presenza dell'assessore Gaspare Nicotri, degli uffici, del collegio sindacale e del liquidatore Marcello Capetta.