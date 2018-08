2) MESSINA - Municipio, ore 10 Il sindaco Cateno De Luca e gli assessori Giuseppe Scattareggia e Roberto Vincenzo Trimarchi illustrano il programma delle iniziative dell'Agosto messinese, della Vara e dei Giganti edizione 2018.

3) CATANIA - Municipio, ore 10:30 Presentazione della Final eight scudetto di beach soccer.

4) CATANIA - Municipio, sala Bellini, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della II edizione della rassegna operistica "Mythos Opera Festival", che sarà inaugurata il 10 agosto con la messa in scena della Tosca di Puccini nel Cortile Platamone. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionalee al Turismo Sandro Pappalardo e il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

5) CATANIA - Prefettura, ore 12:00 Confronto sulla vertenza Myrmex.

6) GELA (CL) - Carcere, ore 15:30 Presidio dei No Muos davanti al carcere, organizzato dal coordinamento regionale dei comitati No Muos in seguito all'arresto del pacifista e attivista No Muos Turi Vaccaro.

7) SANT'ALFIO (CT) - Municipio, ore 18:30 Conferenza stampa di presentazione della "Notte del Castagno" in programma domenica 12 agosto a Sant'Alfio.

8) CASTELDACCIA (PA) - Cantine Florio, Terrazza, ore 19:00 Aperitivo sotto le Stelle nell'ambito della manifestazione Calici di stelle 2018 organizzata dal Movimento turismo del vino con le Cantine Florio e le Cantine Duca di Salaparuta.

9) ZAFFERANA ETNEA (CT) - Anfiteatro comunale, ore 21:30 Concerto di Piero Pelù nell'ambito della rassegna "Etna in scena".

PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 9 agosto in Sicilia:1) AGRIGENTO - Questura, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione del nuovo dirigente della divisione anticrimine assegnato dal dipartimento della pubblica sicurezza alla questura di Agrigento.