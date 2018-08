Con l'approvazione avvenuta in Consiglio dei ministri,Si tratta, nello specifico, di contratti a tempo indeterminato per 43.980 docenti su posto comune,. Un'"infornata" che va a colmare, per l'anno 2018-2019, i posti rimasti vuoti negli scorsi mesi.Già il 17 luglio,aveva firmato il decreto per le nuove assunzioni, documento poi passato al vaglio del ministero dell'Economia. "Quest'anno - ha affermato soddisfatto il componente del governo Conte - abbiamo garantito un numero di contratti a tempo indeterminato maggiore rispetto all'anno scorso e i sindacati lo sanno. Siamo partiti dalla copertura del turn over e cercheremo poi di coprire quanti più posti vacanti possibili ".Inoltre, bandito alla fine dello scorso anno, si sta svolgendo in questi giorni. Si è già svolta la fase preselettiva, con i risultati e i nomi degli ammessi pubblicati lo scorso 25 luglio. Adesso, si prospetta il primo vero esame, quello scritto, per cui non c'è ancora una data certa. Indiscrezioni, però, sostengono che avverrà già in autunno e - per la precisione - fra la fine di ottobre e la prima metà di novembre.