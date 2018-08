Manca poco più di un mese alla riapertura delle scuole, ma il clima in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico è già rovente. Un vero e proprioguidata da Antonello Giannelli. Il terreno di scontro resta quello dell', un tema che che - fra mille polemiche - è stato centrale nel dibattito politico cegli ultimi mesi, fin dall'insediamento del governo giallo-verde.E se un mese fa, all'inizio di luglio, la titolare della Salute aveva annunciato modifiche al decreto Lorenzin, che prevede la vaccinazione obbligatoria per l'accesso a scuola ("Sarà necessaria un'autocertificazione"), la controffensiva oggi è arrivata dai dirigenti scolastici."Allo stato delle cose - chiariscono dall'ANP - se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne". I rappresentanti dei presidi italiani hanno infatto incontrato il capo di gabinetto del ministero alla Salute, ribadendo la propria contrarietà alla circolare scritta proprio dalla Grillo: "Per noi resta in vigore la legge Lorenzin, sarà quest'ultima ad essere applicata".I dirigenti hanno inoltre attaccato l'iniziativa ministeriale che mira a istituire classi separate, fra alunni immunodepressi e non vaccinati: "Sarà una cosa completamente impossibile. Come potremo fare in modo che mantengano le distanze anche nei corridoi, in palestra o in gita?".