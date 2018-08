PALERMO –“Acquisiamo il dato che per questo Governo le periferie e le diseguaglianze sociali del nostro Paese non sono una priorità. Prima gli italiani, ma non proprio tutti gli italiani –-. Lo slogan della Lega, ormai chiaramente mutuato dal M5S, andrebbe rivisto in questo modo. Il grado di attenzione riservato a chi vive ai margini, nel nostro Paese, è testimoniato dalla volontà di sospendere il piano periferie sino al 2020.. Per la prima volta dal suo insediamento, il Governo si occupa di periferie bloccando un finanziamento importante, che consentirebbe non solo la riqualificazione, ma soprattutto l’avvio di processi rigenerativi di intere aree del Paese, come quello della costa nord di Palermo. In soffitta finirebbe così anche il progetto RUIS, che, muovendo dalla resilienza dei territori interessati, mira al potenziamento delle prestazioni urbane e alla riqualificazione delle aree degradate. Stop dunque, stando al piano previsto dal decreto, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale, per la mobilità sostenibile e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano. Pratiche collaudate la cui perdita condannerà alla marginalità quote sempre maggiori di territori."che, compresa l’area metropolitana, attendeva almeno 50 milioni di euro da investire in aree verdi, riqualificazione energetica, recupero di beni confiscati e di presidi di legalità. Cosa ne pensano i consiglieri comunali palermitani del Movimento Cinque Stelle e della Lega di questo scippo in piena regola da 50 milioni di euro?”. Lo dice il capogruppo del Partito Democratico al consiglio comunale di Palermo,“Quello che era stato presentato come il governo del cambiamento - aggiunge l'esponente dem - si sta trasformando nel governo della cattiva amministrazione che, pur di smantellare quanto di buono fatto dal Pd, mette a repentaglio la riqualificazione delle periferie italiane, oltre ad arrecare gravissimi danni agli enti locali”.. Il Pd ci attacca dopo aver votato a favore e dopo aver promesso risorse, finanziate solo in parte, in base a una norma sulla quale peraltro la Consulta si è pronunciata rilevandone l'illegittimità costituzionale”. Lo dice la capogruppo del M5S all'Ars,a proposito dell'emendamento al decreto cosiddetto Milleproroghe, che due giorni fa ha avuto il via libera dal Senato. "Sulla questione dei fondi per le periferie relativi ai progetti locali occorre chiarezza. Il Governo – aggiunge – è dovuto intervenire in attuazione della sentenza 74 del 2018 della Corte costituzionale. E' stato garantito il finanziamento immediato dei primi 24 progetti che hanno ricevuto un punteggio superiore a 70/100. Ma in ottemperanza della sentenza, per gli altri sarà necessario valutare quali progetti abbiano davvero una funzione di rilancio delle periferie e quali no, fermo restando che le spese progettuali già sostenute dai Comuni verranno rimborsate". "Il bando per le Periferie era stato finanziato dal precedente Governo - conclude - ma solo per metà dell’importo complessivo. Insomma mere promesse più che risorse vere messe a disposizione degli enti locali".