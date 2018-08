Di Maio ha dichiarato guerra in campagna elettorale, promettendone la chiusura. Passato all'Agenzia delle entrate l'anno scorso, da oggi occuperà nuovamente un posto strategico guidando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un riconoscimento che arriva nonostante il governo giallo-verde sembri lontano anni luce dal mondo politico da cui proviene Mineo.

In quest'ultimo importante ente il vice premierappena ieri ha nominato il palermitanoche andrà a sostituire l’ex parlamentare Pd,. Classe 1961, Mineo è commercialista e ha una lunga carriera in posti strategici e prestigiosi nella pubblica amministrazione nazionale ma anche siciliana. Molto stimato dall'ex governatore Totò Cuffaro è stato dal 2001 al 2005 il suo Capo di gabinetto vicario, dal 2005 al 2009 è stato dirigente generale del dipartimento Finanze e credito della Regione e al vertice, come Presidente del Consiglio di sorveglianza, di Riscossione Sicilia, l'ente regionale che si occupa della gestione dei tributi.l'ente nazionale che si occupa della riscossione dei tributi e che a più riprese Di Maio ha annunciato di volere abolire. Fino al 2015 è stato amministratore delegato e componente del Consiglio d'amministrazione.